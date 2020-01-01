اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليفربول

وسط ذعر من إلغاء البريميرليج وتجنب كلوب الحديث عن ذلك الأمر.. حالة أولى لفيروس كورونا في ليفربول

أعلنت مدينة ليفربول مساء اليوم رسميًا عن تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المدينة، وسط قلق من انتشار الوباء في إنجلترا.

وسجلت إنجلترا العديد من الحالات المصابة بكورونا اليوم وسط ذعر من تفشي الفيروس كما حدث في إيطاليا منذ أسبوعين وحتى الآن.

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وأعلنت وزارة الصحة الإنجليزية حالة الطوارئ من أجل محاربة انتشار الفيروس، وسط مخاوف من تعطيل الأحداث الرياضية في البلاد وعلى رأسها البريميرليج.

وفي الوقت الذي تبدو فيه المخاوف أكثر داخل مدينة ليفربول بالنسبة لإلغاء الموسم الحالي، ظهرت أول حالة مصابة بفيروس كورونا داخل المدينة اليوم.

وسجلت المدينة لفتاة تدعى كوفيت قادمة من إيطاليا وتبلغ من العمر 19 عامًا، وذلك بعد خضوعها لفحص طبي للتأكد من إصابتها بالفيروس.

وجاء ذلك في بيان نشره الحساب الرسمي لمجلس مدينة ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث كتبوا: "تم تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المدينة"

— City Council (@lpoolcouncil) March 4, 2020

وأضافوا: " نحن الآن نكثف جهودنا من أجل معرفة عدد الأشخاص الذين من الممكن أن يكون لهم أي اتصال بهذه الحالة المؤكد إصابتها"

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يذكر أن هناك تقارير صحفية إنجليزية قد تحدثت عن إمكانية إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بدون جمهور، فضلًا عن احتمالية تعطيل الموسم والأحداث الرياضية نفسها لفترة في حال خرجت الأمور عن السيطرة أكثر.