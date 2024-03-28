اقتناع أم توفير؟ .. قرار جريء من الاتحاد بشأن مواجهة الوحدة في كأس السوبر

مواجهة نصف نهائي كأس السوبر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرار جريء اتخذه نادي الاتحاد بشأن مواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

بطل دوري روشن السعودي سيُواجه وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين في أبو ظبي الإماراتية يوم الثامن من إبريل القادم، والفائز منهما سيلعب أمام المتأهل بين الهلال والنصر يوم الـ11 من نفس الشهر.

الصحيفة أوضحت أن النادي الجداوي فضل عدم التقدم بطلب استقدام حكام أجانب للمباراة، وقد شاركه في هذا القرار منافسه الوحدة، مما يعني أن اللقاء سيُقام بقيادة حكم سعودي.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أبلغ الفرق الأربعة المشاركة في السوبر إتاحة الفرصة لها لطلب حكام أجانب بنفس الآلية المتبعة في دوري روشن، علمًا أن تكلفة الطاقم المكون من 4 حكام تبلغ 175 ألف ريال سعودي فيما المكون من 5 حكام تبلغ 219 ألف ريال.

الجمهور السعودي تفاعل مع الخبر وقد وصف بعضهم قرار الاتحاد بالاقتناع بالحكام السعوديين وقدرتهم على إدارة المباراة خاصة أنها ليست أمام أحد الكبار، فيما ذهب آخرون لوصف القرار بأنه "توفير" للمبلغ المطلوب.