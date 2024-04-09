“اقتلوهم جميعًا”.. تهديد إرهابي لملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تهديدات قبل مباريات دوري أبطال أوروبا...

فجرت تقارير صحفية مفاجأة قبل انطلاق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بوجود تهديدات إرهابية، لضرب الملاعب التي تستضيف مباريات الذهاب.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 9 أبريل، بمباراتي ريال مدريد ومانشستر سيتي، وآرسنال مع بايرن ميونخ، على أن تستكمل المباريات يوم الأربعاء، بمواجهة باريس سان جيرمان مع برشلونة، وأتلتيكو مدريد مع بوروسيا دورتموند.

وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة " أوندا سيرو" الإسبانية، فإن تنظيم الدولة الإسلامي، قد هدد يوم الإثنين بمهاجمة ملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن تنظيم الدولة قد نشر عبر إحدى وسائل الإعلام الخاصة به رسالة بعنوان "اقتلوهم جميعًا"، مع وضع أسماء الملاعب التي ستستضيف المباريات.

ومن المنتظر أن تقام في إسبانيا مباراتين، على ملعبي سانتياجو برنابيو، وسيفيتاس ميتروبوليتانو، وستقام مباراة برشلونة وباريس، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، وسيلعب آرسنال مباراته مع بايرن ميونخ في العاصمة الإنجليزية لندن وتحديدًا ملعب الإمارات.

جدير بالذكر أن ليس هذا هو التهديد الأول، لملاعب كرة القدم في الفترة الأخيرة، إذ سبق وتعرض ملعب أليانز آرينا، قبل أسبوعين إلى تهديد مماثل أثناء استضافة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.