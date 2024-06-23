“اقتلوهم جميعًا”.. إيقاف لاعب ألبانيا في يورو 2024 بسبب هتافات معادية للمنافس!

سوء سلوك من اللاعب الألباني...

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إيقاف ميرليند داكو، لاعب منتخب ألبانيا لمدة مباراتين، بسبب هتافاته مع جماهير منتخب بلاده، ضد المنافسين في بطولة يورو 2024.

وكان داكو، قد انضم إلى الجماهير في هتافاتهم ضد صربيا ومقدونيا الشمالية، عقب مباراة ألبانيا وكرواتيا، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق مساء الأربعاء الماضي.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانًا، كشف فيه عن سبب إيقاف داكو وجاء فيه: "تم إيقاف اللاعب بسبب عدم الالتزام بالمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر ذات طبيعة غير رياضية وتشويه سمعة رياضة كرة القدم".

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وبهذا يغيب اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، عن مباراة منتخب بلاده الهامة أمام إسبانيا، مساء يوم غد الإثنين ضمن ختام مباريات دور المجموعات في يورو 2024.

وفي سياق متصل وقع الاتحاد الأوروبي، غرامة على الاتحاد الألباني وصلت إلى 47,250 يورو، بسبب هتافات الجماهير ضد صربيا والتي قالوا فيها: "اقتلوا الصرب".

جدير بالذكر أن منتخب ألبانيا يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة وحيدة، وبفارق الأهداف عن كرواتيا متذيل الترتيب، بينما يأتي المنتخب الإيطالي في المركز الثاني بثلاث نقاط.