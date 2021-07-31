اقترب من ريال مدريد؟ مبابي يغيب عن قائمة باريس للسوبر

إشارة جديدة إلى اقتراب رحيل اللاعب

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ليل في بطولة كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد القادم، بغياب كيليان مبابي.

المهاجم الشاب عقده ينتهي مع باريس في 30 يونيو 2022 ولم يوقع على عقد جديد، وسط ترقب مستمر حول موقفه.

الوضع معقد، بين تصريحات مبابي حول رغبته في اللعب مع باريس والفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص الفريق، وبين أنباء حول رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

اللاعب لم يظهر في قائمة باريس لمواجهة ليل، في إشارة إلى إمكانية اقتراب رحيله عن النادي في أقرب فرصة ممكنة.

الموقع الرسمي لباريس أكد أن مبابي يتابع برنامجه التحضيري ويواصل الاستعداد البدني بعد المشاركة مع فرنسا يورو 2020، ولكن البعض فسر الأمر بطريقة أخرى.

وعلى جانب آخر تواجد بالقائمة الوافد الجديد أشرف حكيمي القادم من صفوف إنتر، ليزين قائمة فريق بوتشيتينو.

ويظهر كذلك الهولندي جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول السابق المنضم إلى باريس هذا الصيف بالمجان.

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40 مليون يورو تقرب مبابي من ريال مدريد

ولم يتواجد سيرخيو راموس بالقائمة، بسبب مواصلته لمرحلة التعافي من الإصابة التي لحقت بيه في ساقه الأيسر.

يذكر أن القائمة لم يتواجد فيها كل من نيمار وأنخيل دي ماريا وماركينيوس بسبب فترة الإجازة بعد المشاركة في كوبا أمريكا، ونفس الأمر للحارس جانلويجي دوناروما الفائز مع بلاده بيورو 2020 هو وماركو فيراتي.