اقترب من حسم ناديه المقبل.. تشافي يحتفل بعيد ميلاده الخامس والأربعين!

"زرقاء اليمامة" يقترب من العودة للتدريب

احتفل أسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز مع زوجته نوريا وعائلته بعيد ميلاده الخامس والأربعين، وذلك داخل منزله في كتالونيا.

لم يكف تشافي أبدًا عن هذا التقليد أيًا كان المكان الذي يدرب فيه، حتى حين كان لاعبًا ومدربًا في السد القطري بأوقات سابقة.

يأتي عيد ميلاد "زرقاء اليمامة" الخامس والأربعون وسط العديد من التكهنات حول مسيرته، صحيفة "ماركا" تشير إلى أن الوجهة المفضلة لتشافي ستكون ناديًا أوروبيًا.

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والبعض الآخر يرى أن إنتر ميامي حيث يمكنه أن يجتمع بكل من لويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي قد يكون وجهة مرجحة أيضًا عقب انتهاء تجربة خافيير ماسكيرانو.

لكن الأخبار الواردة من قطر، تتحدث عن عودة قريبة إلى نادي السد، حيث مكث تشافي بضع سنوات لاعبًا ومدربًا.

الصحفي محمد الكعبي تحدث بوضوح عن الأمر، إذ نشر عبر "إكس" تغريدة تتحدث عن اقتراب عودة تشافي إلى السد القطري مع وسوم تعبيرية تؤكد حدوث الصفقة.