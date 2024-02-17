اقترب الحسم؟ لابورتا يجمع تقارير خاصة للخيار "الأمتع" لتدريب برشلونة!

القرار الأخير في يد ديكو

نشاط كبير يتمتع به جوان لابورتا رئيس برشلونة، عندما يتعلق الأمر بالبحث عن بديل لتشافي هيرنانديز الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

العديد من الأسماء ظهرت وكان أبرزها من المدرسة الألمانية بترشيح هانز فليك وتوماس توخيل وحتى يورجن كلوب، ولكن الإيطالي روبرتو دي زيربي ظهر في الصورة أيضًا خلال الأيام الماضية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن لابورتا طلب المزيد من التقارير عن مدرب برايتون الحالي، ويريد جمع أكبر قدر من المعلومات عنه وأسلوب لعبه وشخصيته.

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وأشارت إلى انه رغم سعي لابورتا المستمر للعثور على المدرب المناسب، إلا أن ديكو المدير الرياضي للنادي سيكون المُسيطر وصاحب القرار الأهم في اختيار الاسم القادم باعتباره لاعب كرة قدم سابق.

وأوضحت أن القرار سيعتمد على مدرب يمكنه التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية والمواقف التعاقدية المحددة، ولكن الأهم هو اختيار نوع كرة القدم التي سيلعبها برشلونة الموسم القادم.

دي زيربي قد يكون من العناصر الجذابة للابورتا لأنه يمثل نوعًا حديثًا ومبتكرًا من المدربين، ويحصل على إشادة لا حصر لها بسب أسلوبه الممتع مع برايتون.

ومن جانبه طلب لابورتا الحصول على المزيد من المعلومات عنه من الأشخاص المحيطين به، فيما يخص طريقة تعامله مع اللاعبين وإدارته للمواقف الصعبة داخل غرفة الملابس.

وتعتبر الأزمة الأكبر التي قد تواجه برشلونة في حالة اختيار دي زيربي، هي الشرط الجزائي في عقده مع برايتون بـ10 ملايين يورو.