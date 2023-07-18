اقتربت كثيرًا .. تطور ملفت في مفاوضات النصر لضم موسى ديابي

أستون فيلا يُحاول عرقلة خطط النصر

اقترب النصر السعودي كثيرًا من التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي جناح باير ليفركوزن الألماني، وذلك رغم المنافسة الشرسة مع أستون فيلا الإنجليزي.

المصادر الصحفية أكدت تقدم النصر بعرض للنادي الألماني بقيمة 43 مليون يورو لكنه رُفض لرغبة الأخير في الحصول على 55 مليون يورو مقابل التخلي عن جناحه المميز.

رودي جاليتي المختص بأخبار سوق الانتقالات كشف عن تطور ملفت في مساعي النصر لضم ديابي، حيث أكد عبر تويتر توصل النادي السعودي لاتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية للعقد.

وأوضح جاليتي أن صاحب الـ24 عامًا منح النصر الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفركوزن على ضمه، مشيرًا إلى أن الأصفر سيُقدم عرضًا جديدًا للنادي الألماني خلال الساعات القليلة القادمة.

موسى ديابي أحد أبناء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، وخرج على سبيل الإعارة إلى فريق كروتوني الإيطالي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، قبل أن يتم بيع عقده نهائيًا إلى ليفركوزن، في صيف عام 2019.

سجل ديابي، الذي يرتبط اسمه بقوة بنادي آرسنال الإنجليزي كذلك، 49 هدفًا وصنع 48 آخرين، خلال 172 مباراة رسمية مع العملاق الألماني، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.