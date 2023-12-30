اقتراب 2 منهم .. محمد صلاح يتقدم صفقات أندية دوري روشن العالمية!

الصفقات العالمية مستمرة في دوري روشن السعودي

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يبدو أن الشتاء سيكون ساخنًا للغاية في دوري روشن السعودي، في ظل استهداف صندوق الاستثمارات العامة صفقات من العيار الثقيل، مثلما فعل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، سيكون على رأسها النجم المصري محمد صلاح.

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نادي الاتحاد حاول بالفعل التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن ليفربول تمسك باستمراره، الأمر الذي جعل المفاوضات تتوقف.

وكشف عبد الهادي الصحفي في صحيفة عكاظ عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أهداف صندوق الاستثمارات العامة لأنديته الأربعة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار عبد الهادي إلى أن صندوق الاستثمارات يتفاوض مع محمد صلاح للاتحاد، وجوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ للنادي الأهلي، والإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي لصالح الهلال، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد لنادي النصر".

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وأضاف الصحفي أن صندوق الاستثمارات قطع شوط كبير في صفقتين مما أعلن عنهم، حيث اقترب من حسم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

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