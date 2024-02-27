بعد اقتراب تحقيق الحلم .. الأهلي يتحرك لمنع عقوبة "الاستبعاد" من آسيا

نقطة أمل وسط غضب جماهير الأهلي..

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تحاول إدارة النادي الأهلي السعودي تحقيق أي إنجاز إداري خلال الفترة المقبلة، لمصالحة الجماهير الثائرة ضد الرئيس خالد العيسى.

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إدارة العيسى فشلت مؤخرًا في معايير الحوكمة بالربع الثاني من الموسم الجاري، وهو ما حرمها من الدعم المالي من وزارة الرياضة، وأثار غضب الجماهير.

لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة الراقي بصدد رفع أوراق استخراج الرخصة الآسيوية، استعدادًا لإمكانية المشاركة الموسم المقبل في إحدى البطولات القارية، خاصةً وأن الحلم اقترب بالفعل باحتلال الفريق المركز الثالث -حتى الآن- في جدول ترتيب دوري روشن.

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وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي وموظفي قلعة الكؤوس يعكفون حاليًا على إعداد ملف الرخصة الآسيوية، لرفعه لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل الموعد النهائي (31 من مارس المقبل)، إذ يحاولون حاليًا استيفاء كافة الاشتراطات، والتي تشمل الجوانب الرياضية، المالية، الإدارية والبنية التحتية.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن مع مرور 21 جولة من الموسم، وحال حفاظه على وجوده في الثلاثة مراكز الأولى حتى النهاية، سيتأهل مباشرةً لدوري أبطال آسيا.

فيما كانت آخر مرة شارك بها الراقي في دوري الأبطال عام 2021، وودع وقتها من دور المجموعات، بينما لم يسبق له التتويج باللقب قط.

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