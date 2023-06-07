بعد اقترابه من إنتر ميامي .. هل فضل ليونيل ميسي اللعب في دوري الدرجة الثانية الأمريكية على الهلال؟

تفاصيل مثيرة عن الدوري الأمريكي الذي ينتظر استقبال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي

بعد أسابيع طويلة من الانتظار، يبدو أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، اختار وجهته القادمة؛ بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، تلقى عرضًا تاريخيًا من الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و600 مليون يورو، بالإضافة إلى عرض آخر من إنتر ميامي الأمريكي، مع محاولات من فريقه السابق برشلونة الإسباني، لإعادته.

لكن، كل التقارير العالمية أجمعت على أن ميسي، فضل عرض إنتر ميامي على الهلال؛ وذلك بعد فشل عودته إلى برشلونة، لأسباب تتعلق بسياسة اللعب المالي النظيف.

المثير في الأمر، أن الأسطورة الأرجنتينية، رفض اللعب مع واحد من أقوى الأندية الآسيوية وهو الزعيم الهلالي، من أجل الانضمام إلى فريق إنتر ميامي، الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الأمريكي.

إذًا.. هل يُمكن أن يجد ليونيل ميسي نفسه في دوري الدرجة الثانية الأمريكية بعد رفض الهلال؟!

الدوري الأمريكي لكرة القدم، يتكون من 29 ناديًا في الوقت الحالي، مقسمين إلى قسمين "15 فريقًا في الشرق و14 في الغرب".

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى السابع في كل قسم، إلى السلسلة النهائية للمنافسة على اللقب، على أن يلعب أصحاب المركزين الثامن والتاسع، بنظام خروج المغلوب؛ فيما يشبه الدوري الأمريكي لكرة السلة "NBA".

والسلسلة النهائية من البطولة، تلعب بـ16 فريقًا "8 من كل قسم"؛ حيث يتم التصفية فيما بينهم، حتى الوصول إلى النهائي الذي يجمع بين نادي من الشرق وآخر من الغرب.

ولا يوجد في الدوري الأمريكي لكرة القدم "هبوط"؛ حيث ستتواجد جميع الفرق الحالية في الموسم الرياضي القادم؛ وهو ما يعني استحالة لعب ليونيل ميسي في الدرجة الثانية، كما يعتقد البعض.

ويحتل إنتر ميامي حاليًا، المركز الخامس عشر "الأخير" في القسم الشرقي، برصيد 15 نقطة من 16 مباراة، على بُعد 6 نقاط فقط من المركز التاسع المؤهل إلى "البلاي أوف"، والذي إذا تخطاه سيلعب السلسلة النهائية للتتويج باللقب.