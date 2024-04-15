"اقتحم عالم الخمور وتقرب أكثر من ليونيل ميسي" .. نيمار يفاجئ الهلال بمشروع ضخم!

نيمار يعلن عن مشروع شخصي جديد..

أعلن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء يوم الإثنين، عن مشروع ضخم جديد، بعيدًا عن عالم الساحرة المستديرة.

نيمار يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حاليًا؛ للشفاء من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، التي تعرض لها في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، وقع نيمار عقد شراكة مع أحد أبرز العلامات التجارية، المتخصصة في المشروبات الكحولية "الخمور".

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الوكالة كشفت عن أن العلامة التجارية الشهيرة؛ ستطلق خطين باسم نيمار؛ أحدهما للمشروبات الكحولية، وأخرى لكوكتيل خالٍ من الكحول، على أن يبدأ التوزيع في موطن اللاعب الأصلي "البرازيل".

وفي هذا السياق.. أعرب نجم نادي الهلال، عن فخره بهذا المشروع الضخم؛ قائلًا: "العامل الأساسي الذي دفعني لهذا المشروع؛ هو الكوكتيل منخفض وخالي الكحول".

وأشارت الوكالة، إلى أن مقر شركة المشروبات التي يتعاون معها نيمار، يتواجد في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية؛ وهو ما يثير الجدل بشأن مستقبل اللاعب.

جدير بالذكر أن نيمار، ألمح كثيرًا إلى رغبته في مزاملة صديقه الأسطورة ليونيل ميسي مجددًا، والذي يلعب حاليًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميامي الأمريكي.