اقتحموا الملعب أكثر من مرة.. إيقاف مباراة البرتغال وتركيا بسبب رونالدو!

اقتحام ملعب مباراة تركيا والبرتغال...

شهدت مباراة البرتغال وتركيا، في الجولة الثانية من بطولة يورو 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، اقتحام الجماهير للملعب أكثر من مرة، مما تسبب في إيقاف اللقاء.

ونجح المنتخب البرتغالي، في الفوز على تركيا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من اليورو، ليضمن رفقاء كريستيانو رونالدو، الصعود إلى دور الـ 16 من المسابقة.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة اقتحمت بعض الجماهير اللقاء، في أكثر من مرة لمحاولة التقاط الصورة، مع أسطورة البرتغال رونالدو، مما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة حتى خروج الجماهير.

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وكان صاروخ ماديرا، قد تمكن من صناعة الهدف الثالث لمنتخب بلاده، في الدقيقة 55 والذي سجله برونو فيرنانديش، بعد تمريرة بالعرض من رونالدو، من داخل منطقة الجزاء.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي، يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب التركي صاحب المركز الثاني، وفي الجولة الأخيرة ستلعب البرتغال أمام جورجيا، مساء الأربعاء القادم.