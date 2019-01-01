اقتحام منزل ماني أثناء مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

اللاعب السنغالي عاد من مباراة دوري أبطال أوروبا ليجد منزله مسروقًا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تعرض منزل ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، لعملية سرقة أثناء مباراة الريدز ضد بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول تعادل سلبيًا على ملعب "أنفيلد" مع بطل الدوري الألماني.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنّ اللاعب تعرض للسرقة مساء الثلاثاء الماضي أثناء مباراة دوري الأبطال واختفت ساعات وهواتف محمولة ومفاتيح للسيارات من منزله.

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🇪🇸 إشبيلية

🇪🇸 إشبيلية

🇪🇸 برشلونة

🇪🇸 برشلونة

🇪🇸 برشلونة

🇪🇸 ريال مدريد

🇪🇸 أتلتيكو مدريد pic.twitter.com/OexwbtPFbQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

وطلب مفتش المباحث في شرطة ميرسيسايد، فيل ماهون، من أي شخص لديه معلومات حول السرقة بمساعدة السلطات كما طالب من السارق إعادة ممتلكات ماني تجنبًا لوقعه في أزمات.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها ماني للسرقة، إذ سبق وحدث ذلك في نوفمبر 2017 أثناء مباراة ليفربول ضد ماريبور في دوري أبطال أوروبا.