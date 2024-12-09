"افعلوا مثل الاتحاد أو لا تذهبوا إلى الملعب" .. تركي العجمة يحرج جماهير الأندية برسالة شديدة اللهجة

جمهور الاتحاد "يبدع" في المدرجات..

وجه الإعلامي الرياضي تركي العجمة، رسالة شديدة اللهجة إلى جماهير أندية دوري روشن السعودي، وسط ظاهرة معاناة المباريات من الغياب الجماهيري، فيما عدا نادي الاتحاد.

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وطالب العجمة، عبر برنامج "كورة"، جماهير الأندية السعودية، بالسير على خطى جمهور الاتحاد في المدرجات، أو عدم الذهاب إلى الملعب من الأساس، والاكتفاء بمتابعة المباراة من المنزل.

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وقال العجمة للجماهير "يا تسوون مثل ما سوى جمهور الاتحاد في المدرجات، أو لا تذهبوا، تكفي بيتكم ولا تحضر المباراة، جمهور الاتحاد (شغّال) في الملعب، وتحس إنه نزل معك الملعب، يرفع اللاعب إذا هبط مستواه، وإذا تخاذل يشدّون عليه، ولو كان الخصم جيدًا يحاولوا تخويفه، الجمهور الاتحادي يفحص اللاعب، ويشتغل لآخر مباراة، افعلوا مثله، أو إذا أردت تصوير محتوى، يمكنك أن تصور في أي مكان آخر".

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وقدم جمهور الاتحاد، لوحة فنية نالت استحسان الجميع، في مباراة الكلاسيكو أمام النصر، في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي شهدت انتصارًا اتحاديًا في الدقيقة 90+1، ليفوز بنتيجة (2-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، والتي شهدت تواجد نجوم هوليوود لمتابعة المباراة، مثل فين ديزل، والذي توجه للاعبين من أجل التصفيق لهم عقب الانتصار.

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ويتزعم الاتحاد صدارة جدول دوري روشن، برصيد 36 نقطة من 13 مباراة، ليبتعد بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف، قبل توقف الدوري، من أجل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) والتي تستمر حتى يناير المُقبل.