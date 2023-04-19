"افعلها لو لمرة واحدة!" .. رسالة خاصة إلى مسلي آل معمر

أحمد رفعت
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musalli al muamar - nassr 2022al nassr twitter
دوري روشن السعوديالنصرالهلال vs النصرالهلال

هل يستجيب رئيس النصر لتلك الرسالة المهمة؟

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طالت الكثير من الانتقادات إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بعد خسارة الفريق لديربي الرياض أمام الهلال، وأيضًا الابتعاد عن صدارة الترتيب.

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وخسر النصر أمام الهلال بهدفين دون رد، في الجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، ليمنح الاتحاد الفرصة من أجل الابتعاد بصدارة البطولة.

ووجه الإعلامي الرياضي محمد البكيري رسالة إلى مسلي آل معمر رئيس النصر، حيث طالبه بضرورة توضيح الأمور إلى جماهير العالمي بعد تلك الإخفاقات.

وجاء نص تغريدة البكيري كالآتي: "لماذا لم يتقدم رئيس النصر الزميل الصحفي مسلي المعروف بخطواته الشجاعة، بأي اعتذار أو بيان توضيحي لجمهور ناديه، عن أي خطأ أو تعثر لفريقه مؤخرًا؟، هل استكثر على مدرج الشمس ذلك؟ أم يرى أنه ليس هناك ما يستحق؟".

وأضاف: "مسلي يجب عليك أن توضح لجمهور النصر ما يحدث في ناديهم من إحباطات إدارية وفنية رغم الدعم الملياري، انهم ينتظرون الشجاعة في مثل هذه المواقف، افعلها لو مرة واحدة".

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