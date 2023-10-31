فاز العديد من اللاعبين العرب بجائزة أفضل لاعب في آسيا منذ بدايتها، لعل أبرزهم ماجد عبد الله وياسر القحطاني نجمي الهلال والنصر، فمن هم البقية؟

يترقب محبي وعشاق كرة القدم في القارة الصفراء كل عام جائزة أفضل لاعب في آسيا، وذلك للتعرف على اللاعب الأفضل في القارة الأكبر في العالم، والتي أصبحت من أهم الجوائز الفردية على مستوى العالم.

في السابق، لم يكن متابعو الكرة يهتمون بالجوائز التي تقدم للاعبين كثيرًا، لكن مع تطور اللعبة في السنوات السابقة بدأ الاهتمام بالإحصائيات الفردية ولا سيما الجوائز، وهو ما دفع الاتحادات القارية إلى تنويع فئات الجوائز.

ألغيت حفل جوائز القارة الآسيوية التي يتواجد بها جائزة أفضل لاعب في آسيا هذا العام، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لكن تم استبدالها بجوائز من تصويت الجمهور تم الإعلان عن الفائزين بها في 24 فبراير 2021.

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من هم اللاعبون العرب الفائزون بأفضل لاعب في آسيا؟

كانت بداية جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1984، وأخذت الجائزة 3 مراحل مختلفة وصلت في النهاية إلى شكلها الحالي، وخلال هذه الفترة فاز العديد من اللاعبين العرب بها.

ظلت الجائزة تحت رعاية مجلة Asia-Oceania Soccer حتى عام 1986، ثم تحولت إلى موقع IFFHS من 1988 حتى 1993، وأخيرًا أصبحت تحت رعاية الاتحاد الآسيوي منذ 1994 حتى الآن.

جائزة أفضل لاعب في آسيا (1984 - 1986)

سلمت مجلة Asia-Oceania Soccer جائزة أفضل لاعب في آسيا 3 سنواتٍ على التوالي، وفاز بالجائزة في السنوات الثلاث أسطورة كرة القدم السعودية والنصر ماجد عبد الله.

تواجد في المركز الثالث في ترتيب الجائزة في 1984 نجم القادسية الكويتي السابق فيصل الدخيل، لكن الجائزة اقتصرت على لاعبين فقط في السنتين الأخيرتين.

جائزة أفضل لاعب في آسيا (1988 - 1993)

انتقلت جائزة أفضل لاعب في آسيا في 1988 إلى موقع IFFHS، والذي ظل يسلمها حتى عام 1993.

حصل أحمد راضي على النسخة الأولى من الجائزة وتواجد ماجد عبد الله في المركز الثالث، ثم تراجع العراقي للمركز الثالث في العام التالي وتقدم أسطورة النصر للمركز الثاني، ودخل عدنان الطلياني لقائمة الثلاثة في 1990، وجاء فهد الهريفي في المركز الثاني في 1993.

جائزة أفضل لاعب في آسيا (1994 حتى الآن)

تبنى الاتحاد الآسيوي جائزة أفضل لاعب في آسيا منذ عام 1994، وفاز بالنسخة الأولى نجم الشباب السعودي سعيد العويران.

عادت الجائزة للسعودية في 2000 حيث فاز بها نواف التمياط، وغابت 5 سنوات قبل أن يفوز بها حمد المنتشري في 2005.

وفي 2006، فاز أول لاعب قطري بجائزة أفضل لاعب في آسيا وهو خلفان إبراهيم، وفي العام التالي فاز ياسر القحطاني بها، ثم غابت لسنوات عن العرب حتى فتح أحمد خليل باب الاحتكار العربي لها في 2014، حيث فاز بها منذ ذلك التوقيت بجانب الإماراتي عمر عبد الرحمن وعمر خربين وعبد الكريم حسن وأكرم عفيف.

وكان سالم الدوسري أحدث المتوجين بها من العرب ليحقق الجائزة في 2022

اللاعبون العرب الفائزون بجائزة أفضل لاعب في آسيا