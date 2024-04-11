"افسخوا عقد رونالدو! .. لا تعيدوا الكرة السعودية إلى زمن الكراج"

طرد قائد النصر في الديربي بعد استفزاز البليهي

SHAHID

لا تزال أزمة مباراة الديربي بين الهلال والنصر، تلقي بظلالها على الأوساط الرياضية في المملكة، خاصة بعد اللقطة الشهيرة التي شهدت طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86، بعد مشادة مع المدافع علي البليهي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القائد البرتغالي واصل غيابه عن التهديف في مرمى الهلال، للمباراة الثانية، وزاد من الطين بلة، بتلقيه بطاقة حمراء مباشرة، ستغيبه عن لقاء الفيحاء، المقررة يوم 19 أبريل في الجولة 28 من دوري روشن السعودي، في أولى مباراة رسمية للنصر، بعد وداع بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، إثر الخسارة أمام الهلال بنتيجة (1-2).

وطالب الناقد الرياضي محمد الدويش، بعدم استمرار ظاهرة استفزاز رونالدو في الملاعب السعودية، في رسالة نشرها عبر منصة (إكس)، قال فيها "لا تريدون استمراره؟ افسخوا عقده.. بلاش حركات واستفزازات ووجوه عابسة وعيون جاحظة وبطاقات وإلغاء أهداف وعدم احتساب بلنتيات.. مخجل ما يحدث في ملاعبنا ضد أشهر لاعب في العالم.."

وقال الدويش، في رسالة أخرى، "لو كريستيانو رونالدو معهم.. هل سيحصل له شيء مما حصل له؟ في المباراة مارس لاعبوهم ما يستوجب الطرد والحكام يتابعون ويبتسمون.. ولكن ما أن دفع الدون (المدافع الذي ضايقه على الكرة وركله) حتى عبست وجوههم وجحظت عيونهم وتنادوا أن اطردوه ثكلته أمه".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واستعان الناقد بلقطة رونالدو والبليهي، ليثبت قيام مدافع الهلال باستفزاز قائد النصر قبل واقعة الطرد، قائلًا "مشهد يثبت أن الحكم ومساعده والفار تجاهلوا ما فعله المدافع.. استفزاز الخصم ليطرد غبار من زمن الكراج.. العودة إليه في زمن العالمية أزمة حضارية.. استقطاب لاعب ملياري من أجل استفزازه في كل مباراة ومطاردته ثم طرده.. متى تتحضرون فالعالم يتابع ويسخر؟"

SHAHID