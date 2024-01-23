بدأ يلمس الكرة بالفعل خلال تدريباته في فالديبيباس

يعد إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، الأيام من أجل العودة إلى تدريبات فريقه بعد غياب طويل منذ أغسطس الماضي، حيث تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن توقعات بشأن موعد عودة ميليتاو إلى كتيبة الملكي، حيث قالت إنه في أفضل الأحوال سيبدأ اللاعب البرازيلي الدخول في حسابات مدربه كارلو أنشيلوتي في نهاية فبراير المقبل، وهو موعد لم يكن متوقعًا منذ الإعلان عن إصابته الخطيرة.

وأضافت الصحيفة: "منذ الدقيقة الأولى من الإصابة، أظهر ميليتاو أقصى قدر من الاستعداد للعمل واستيعاب الجهد فوق المتوسط، واستجابت ركبته بشكل إيجابي للجهود المبذولة".

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وأشار التقرير إلى أن ميليتاو يلمس الكرة بالفعل خلال تدريباته على العشب في المدينة الرياضية فالديبيباس، ولا يستبعد أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة مشاركة جزئية بالتدريبات الجماعية.

وأوضحت "ماركا": "ميليتاو الآن يرتدي الحذاء الرياضي، كجزء من طقوسه اليومية ولا يستبعد أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في أداء جزء من التدريبات مع زملائه في الفريق".ويعاني ريال مدريد بشكل كبير هذا الموسم من شبح الإصابات، حيث يغيب عنه كل من تيبو كورتوا، ديفيد ألابا، ميليتاو، كامافينجا وفينيسيوس جونيور، وبدأ الآن رحلة استعادة نجومه.