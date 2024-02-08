"افتقار للأخلاق والاحترام" .. ديكو يعلن موقف برشلونة من الاستعانة بمورينيو أو جوارديولا!

النادي لم يستوعب رحيل تشافي

كشف ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، عن موقف النادي الكتالوني من البديل القادم لتشافي هيرنانديز بعد إعلان رحيله بشكل نهائي في الصيف.

تشافي صدم عشاق برشلونة عقب الهزيمة من فياريال 5/3، ليعلن انتهاء رحلته مع الفريق، وسط العديد من التكهنات حول خليفته بالنادي.

ديكو قال في مقابلة مطولة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو":"سنحاول التعاقد مع مدرب قادر على التكيف مع وضع النادي، لدينا شباب للعمل معهم ولن نبرم تعاقدات كبيرة في الموسم المقبل، هدفنا الرئيسي هو التحسن مع المجموعة الحالية".

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وعن علاقته بتشافي:"نعم هناك نقاش حول كرة القدم، نتحدث عن بعض الأشياء كزملاء في كرة القدم، عندما تشاهد مباراة ما فإنك تقوم دائمًا بتحليلها، وفي النهاية يكون لدي آرائي الخاصة".

إمكانية التعاقد مع جوارديولا:"هو مدرب عظيم ولا يوجد نقاش حول هذا الأمر، إنه أفضل من درب برشلونة في التاريخ، ولكن في الوقت الحالي نحن لا نتحدث مع أي مدرب، لأن القيام بذلك أثناء ارتباطه بعقد هو افتقار للأخلاق وعدم احترام للجميع".

وأما جوزيه مورينيو:"هو صديق لي ولكني لم أتحدث معه منذ فترة".

تياجو موتا:"لم أشاهد العديد من مباريات بولونيا بسبب كثرة السفر وعدم وجود الوقت الكافي، عادة ما نشاهد الفرق الكبيرة، صحيح أنهم يقومون بعمل جيد ولكني لم أتحدث مع موتا منذ سنوات عديدة".

وعن إمكانية قدوم رافا ماركيز خلفًا لتشافي:"يقوم بعمل جيد ويتطور كمدرب مع الفريق الرديف، إنها تجربة رائعة لأنه يواجه صعوبات ويخسر لاعبين لصالح الفريق الأول، ولكن في الوقت الحالي ليس مرشحًا لخلافة تشافي، كحالة طارئة نعم ولكن كخيار مستقبلي سيكون علينا القيام بالمزيد من التحليل".

إعجاب لابورتا بالمدرسة الألمانية في التدريب:"أنت تعرف بالفعل أكثر مني، ولكن مرة أخرى، نحن لا نتحدث مع أي مدرب، علينا أولًا أن نعرف ما نريد القيام به وإلى أين نحن ذاهبون قبل التحدث إلى أي شخص".

وفي نهاية حديثه شدد ديكو على أن النادي لا يزال في مرحلة استيعاب رحيل تشافي، وأن التركيز في الوقت الحالي ينصب على حصد المزيد من النقاط لإنقاذ حظوظ الفريق في الدوري الإسباني.