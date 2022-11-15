افتح خزائنك يا ريال مدريد.. مشكلة جديدة بين مبابي وباريس سان جيرمان

النادي العاصمي لا يستطيع استيعاب نجم فرنسا

مشكلة جديدة تطفو على السطح بين باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي الذي أدمن إثارة الجدل مؤخرًا داخل جدران النادي العاصمي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أن مبابي منزعج من تأخير النادي الباريسي لمكافأة مستحقة له في سبتمبر تدخل في نطاق أجره، الأمر الذي أثار استياءه بشكل كبير.

ومن غير الواضح سبب عدم صرف باريس سان جيرمان هذه الحصة من راتب مبابي لشهر سبتمبر، ولكن "ليكيب" ترجح بأن النادي لم يدفع هذا الجزء من راتب مبابي المنصوص عليه في عقده لأنه يريد الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف التي غرمته مؤخرًا في "يويفا" وتسببت في غضب مالكه ورئيسه ناصر الخليفي.

ظهور هذا الملف يشير بأصابع الاتهام إلى الطريقة التي يتلقى بها نجوم باريس سان جيرمان الأعلى أجرًا في العالم القيم المادية المتفق عليها مع النادي، فيما يفتح بابًا للتحقيق في امتثال الباريسيين لقواعد اللعب المالي النظيف من عدمها.

يذكر أن مبابي يتقاضى أعلى راتب في العالم بين لاعبي كرة القدم، والمقدر بأكثر من مليون يورو أسبوعيًا.