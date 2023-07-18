"افتح القوس وانتظر" .. الأهلي يدخل مزادًا مع 8 أندية على مهاجم النصر

"افتح القوس وضف اسمًا جديدًا".. حيث يبدو أن المنافسة على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد وصلت إلى ذروتها، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
إدارة النصر تعمل حاليًا، على إحلال وتجديد الفريق الأول، بعد موسم صفري في "2022-2023"؛ حيث تعاقدت مع ثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا.
وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياض"، عن اهتمام كبير من النادي الأهلي، بالتعاقد مع عبد الفتاح آدم، مهاجم النصر، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
الصحيفة كشفت عن أن آدم البالغ من العمر28 سنة، يحظى باهتمام كبير أيضًا، من مسؤولي نادي الشباب، الذين يرغبون في تدعيم خط هجوم الفريق الأول، باللاعب.
وأشارت الصحيفة، إلى أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، قد يرفض رحيل عبد الفتاح آدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ خاصة أنه يعتني باللاعب، خلال التحضيرات للموسم الرياضي الجديد.
جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية"، أكدت في وقتٍ سابق، على رغبة 7 أندية؛ هي "الفتح والتعاون والرائد والفيحاء وأبها والخليج وضمك"، في التعاقد مع آدم.
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