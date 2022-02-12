اغلقوا الحدود .. دعوة لمنع الجمهور السعودي من مغادرة قطر

المنتخب السعودي ودع كأس العالم قطر 2022 وعاد بالفعل للرياض، لكن الجمهور قد يبقى في الدوحة

بعثة المنتخب السعودي عادت للرياض اليوم الخميس، لكن يبدو أن خروج الجمهور السعودي من قطر أمر غير مرغوب به من قبل الشعب القطري.

الأخضر السعودي ودع كأس العالم قطر 2022 أمس الأربعاء، بالهزيمة أمام المكسيك بثنائية مقابل هدف وحيد.

لكن خرج أحد الشباب القطريين يطالب بلاده بإغلاق الحدود أمام الجمهور السعودي، مطالبًا ببقائه في الدوحة، لحين نهاية المونديال في 18 من ديسمبر الجاري.

وجاءت مطالب الشاب القطري نظرًا للأجواء المميزة والفعاليات التي أقامها جمهور الأخضر خلال دور المجموعات في الدوحة.

شاب قطري للجمهور السعودي:



لاتطلعون من قطر أنتم عسل ووجودكم يحيي المكان🇸🇦🇶🇦pic.twitter.com/sMUlHPhmkc — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 1, 2022

يذكر أن المنتخب السعودي افتتح مشاركته بفوز تاريخي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، لكنه خسر المباراة التالية أمام بولندا بثنائية نظيفة، وأخيرًا الهزيمة أمام المكسيك.