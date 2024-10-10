بعد اتهامه باغتصاب فتاة .. الاتحاد الإنجليزي يفصل بين مغني الراب يونج فيلي ونجوم منتخب إنجلترا

السلطات الأسترالية تحمي الضحية

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، سحب حملة للترويج للأكل الصحي من اليوتيوبر ومغني الراب البريطاني الشهير يونج فيلي، بعد ارتباط اسمه بتهمة الاغتصاب الجنسي خلال جولته الأخيرة في أستراليا.

وكان الاتحاد الإنجليزي بالاتفاق مع الشركة الراعية لمنتخب الأسود الثلاثة، قد اختار يونج فيلي في حملة للترويج للأكل الصحي و"التأثير بشكل إيجابي" على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا.

وكان من المقرر أن يظهر فيلي، رفقة بوكايو ساكا وإزري كونسا وجارود بوين، نجوم منتخب إنجلترا، في مقاطع فيديو كجزء من سلسلة "الطبخ الحر" على قناة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمنصة "يوتيوب".

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وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن فيلي خرج تمامًا من الحملة، بعدما وقع في قبضة السلطات الأسترالية لاتهامه باغتصاب فتاة في العشرينيات من عمرها داخل غرفة فندقية في مدينة بيرث.

ولعب يونج فيلي على مر السنوات الماضية، في الكثير من مباريات كرة قدم الخيرية، لكنه الآن في ورطة كبرى، إذ تم اعتقاله واحتجازه في مدينة بريزبن الأسترالية يوم الثلاثاء، ونقله إلى بيرث أمس الأربعاء للتحقيق معه.

وبالفعل مثل فيلي (29 عامًا) أمام محكمة بيرث الجزائية يوم الخميس، بـ4 تهم تتعلق بالاغتصاب الجنسي، و3 تهم بالاعتداء الذي تسبب في إيذاء جسدي، وتهمة واحدة بإعاقة التنفس الطبيعي للضحية عن طريق الضغط على رقبتها.

وأفادت شبكة "إيه بي سي" أن القضية تأجلت وحصل المتهم على إفراج مشروط، يشمل حظر الاتصال بضحيته المزعومة أو نشر أي شيء عن القضية على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا أنه يمتلك ملايين المتابعين على إنستجرام ويوتيوب.

وقالت شرطة غرب أستراليا في بيان: "هذا التحقيق مستمر ويحث المحققون أي شخص لديه معلومات تتعلق بهذه المسألة أو أي حوادث مماثلة على الاتصال بوحدة مكافحة الجرائم".