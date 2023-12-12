"اعمل بذكاء وليس بجهد" .. كريم بنزيما يستحضر روح عبد الرزاق حمد الله أمام أوكلاند سيتي

ماذا قدّم كريم بنزيما في مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي؟

ليلة تاريخية عاشها المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الاتحاد فاز بثلاثية نظيفة على أوكلاند سيتي؛ ليحجز بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

وسيواجه العميد الاتحادي في الدور الثاني، العملاق المصري الأهلي، في تكرار لنسخة عام 2005، عندما فاز النمور، بهدف مقابل لا شيء، سجله الأسطورة محمد نور.

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ولعب بنزيما، دورًا كبيرًا في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام بطل نيوزيلندا؛ حيث سجل هدفًا، وتلاعب بدفاعات المنافس؛ خاصة في الشوط الأول.

مهارات المهاجم الفرنسي الكبير، ظهرت منذ عمليات الإحماء، عندما قام بالتلاعب بالكرة بكتفه؛ قبل أن يدخل أجواء المباراة "تدريجيًا".

كريم بنزيما أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي

في البداية.. أهدر بنزيما مجموعة من الفرص السهلة، أخطرها في الدقيقة 21، بعد أن تلاعب بدفاعات أوكلاند سيتي، قبل أن يسدد ضعيفة بين أحضان الحارس.

ولكن.. المهاجم الفرنسي انتفض بعد ذلك، وظهر تناغمه الكبير مع الظهيرين زكريا هوساوي ومهند الشنقيطي، بالإضافة إلى زميله المهاجم البرازيلي رومارينيو.

ومن لعبة أكثر من رائعة مع الفرنسي نجولو كانتي والشنقيطي، أحرز كريم بنزيما، هدف العميد الاتحادي "الثالث"، في الشباك النيوزيلندية؛ وذلك في الدقيقة 40.

هذا الهدف أدخل بنزيما التاريخ من أوسع الأبواب؛ حيث أصبح أول لاعب في كأس العالم للأندية، يسجل في 4 نسخ مختلفة؛ أعوام 2014 و2018 و2022 مع ريال مدريد الإسباني، و2023 بقنيص الاتحاد.

وقي الشوط الثاني.. تراجع مستوى بنزيما مع انخفاض أداء الفريق بالكامل؛ حيث لم يشكل خطورة على مرمى المنافس، سوى في لعبة وحيدة تقريبًا؛ جاءت في الدقيقة 46.

تراجع مستوى كريم، ربما يعود إلى كونه عائدًا من الإصابة مؤخرًا؛ حيث قل ضغط اللاعب على دفاعات المنافسة، مع رغبة في عدم تحامله على نفسه؛ خاصة قبل مواجهة الأهلي المصري المنتظرة، بعد 48 ساعة تقريبًا من الآن.

وكان عنوان أداء بنزيما في الشوط الثاني "أعمل بذكاء وليس بجهد"، على غرار أسلوب زميله المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي كثيرًا ما يظهر في مباريات الاتحاد، من خلال تسجيله الأهداف، دون أن يبذل أي مجهود تقريبًا، طوال الـ90 دقيقة.

وبالمجمل.. مرر النجم الفرنسي الكبير، 37 كرة إلى زملائه في الاتحاد، بنسبة وصلت إلى 91.9%، مع نجاحه في 5 التحامات من أصل 9 شارك فيهم، بالإضافة إلى تسديده 7 مرات صوب مرمى المنافس، بينهم 4 بين الثلاث خشبات، مع خلق 3 فرص محققة.