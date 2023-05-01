اعتمد على نفسك يا الراقي! ..الفيصلي يرفض منح الأهلي هدايا

الفيصلي عطل الأهلي في الجولة الـ26 بالتعادل ولا يزال يعاكس الراقي

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يواصل الفيصلي رفضه إهداء جمهور الأهلي فرحة مبكرة، في ظال التنافس القوي في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

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العنابي حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الحزم بهدف نظيف، سجله ويلي سيميدو، ضمن الجولة الـ30، في لقاء شهد حالتي طرد، مقسمة بالتساوي بين الفريقين.

فوز الفيصلي الليلة، أجل حسم الأهلي لصعوده بشكل رسمي لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل، إذ كان يحتاج الراقي تعثر العنابي كي يقيم الاحتفالات الليلة.

وبذلك، ينتظر جمهور الأهلي مواجهة هجر بعد غد الأربعاء، ففي حال تحقيقه للفوز يحجز مقعده بشكل رسمي في دوري روشن.

حاليًا يحتل الراقي وصافة جدول ترتيب يلو برصيد 62 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الأخدود؛ صاحب الوصافة، بينما يحل الرياض ثاثًا بـ56 نقطة، والحزم رابعًا بـ55 نقطة، فيما يأتي الفيصلي في المركز الخامس بـ50 نقطة.

جدير بالذكر أن الفيصلي عطل الأهلي في الموسم الجاري بريمونتادا الجولة الـ26، إذ انتهت المباراة بالتعادل 2-2، بعدما كان الراقي متقدمًا بثنائية حتى الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

Shahid