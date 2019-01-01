اعتماد موعد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم

قرارات عديدة أقرها الاتحاد السعودي لكرة القدم

فيسبوك تويتر بلال محمد

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد الجمعية العمومية، العادية والمقرر إقامتها نوفمبر القادم، بالإضافة إلى إطلاق رابطة لدوري الدرجة الثانية.

وشهد اجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة ياسر المسحل في مقر الجمعية السعودية للذوق العام بالدمام، العديد من القرارات، منها موعد إجراء قرعة دور الـ 64 لكأس الملك.

وتقرر إقامة قرعة مباريات دور الـ 64 لكأس خادم الحرمين الشريفين في أكتوبر القادم، وتكون قرعة باقي الأدواء في ديسمبر القادم.

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وتم تقديم تقارير المعسكرات للمنتخبات السنية المختلفة في الاجتماع، بالإضافة إلى التقارير المقدمة من اللجنة المالية ومدير إدارة التطوير والمبادرات، ولجنة المسابقات.

وقرر الاتحاد أيضاً اعتماد مبادرة تطوير الأداء الفني في الفئات السنية المختلفة، وتشكيل لجنة للعبة كرة قدم الصالات وإعادة تنظيم مسابقاتها.