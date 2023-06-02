"اعتقدت أنهما سيتحدثان فقط" .. قريبة ضحية ألفيش تكشف الستار عن كواليس الليلة المشؤومة

تفاصيل جديدة من الليلة التي قلبت حياة ألفيش رأسًا على عقب.

كشفت قريبة السيدة التي بلغت عن دانييل ألفيش واتهمته بالاعتداء عليها تفاصيل جديدة من الليلة التي وقعت فيها الحادثة خلال تصريحات مع برنامج "إن بوكو دي تودوس".

وقالت قريبتها: "لقد كانا يرقصان، وقالت لي أنها تصر على الرحيل، سألتها لماذا ولم ترد، لكنها قالت لي بعدها أنها ستذهب معه طواعية".

وأضافت: "لقد كانت تظن أنهما يذهبان للحديث أو أمر مماثل، وقلت لها أن تذهب وتسوي أمورها معها، وأشرت لها بالذهاب".

وأكملت : "مرت 15 إلى 20 دقيقة وعاد داني ثم ظهرت هي بملامح سيئة، وظهر عليها التعرض للكثير من الضرر".

وأكدت أن قريب ألفيش تحدث معها وقال لها: "لنكن أخوة، منزلي قريب، أنا لست هناك دائمًا لكنني سأتواجد وقتما تحتاجين لأي شيء".

جدير بالذكر أن ألفيش محبوس منذ شهر يناير الماضي بتهمة التعدي على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة، ويرفض المدعي العام إطلاق سراحه بأي صورة ممكنة.