اعتقال بلاتيني للتحقيق في منح مونديال 2022 إلى قطر

هناك شبهة فساد في ذلك الملف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ألقت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء القبض على ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق.

وأفادت التقارير الصحفية المتابعة أن اعتقال بلاتيني جاء على خلفية شبهة فساد في منح حق تنظيم كأس العالم 2022 إلى قطر.

ويقضي صاحب الـ63 عامًا حاليًا فترة إيقاف لمدة 4 سنوات بعد إدانته بتلقي مدفوعات خفية من سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد عوقب بالبداية بالإيقاف عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 8 سنوات قبل أن تُقلل العقوبة مرتين.

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وكانت قطر قد فازت بحق تنظيم مونديال 2022 قبل 10 سنوات وسط جدل كبير، إذ تغلبت على ملف الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أثير الكثير من الحديث خلال السنوات الأخيرة حول شبهة فساد ودفع رشاوي كانت خلف فوز الدولة العربية بحق تنظيم البطولة العالمية، لكن دومًا لم تتخط تلك الأحاديث مرحلة الاتهامات اللفظية دون أي أدلة قاطعة.

وقد قال بلاتر مؤخرًا أن فوز قطر بحق التنظيم جاء بعد تدخل الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي طالب بلاتيني بالتصويت لصالح الملف القطري وكذلك حث المقربين منه على فعل ذلك، وأوضح رئيس الفيفا السابق أن ذلك الأمر كان حاسمًا في فوز الملف القطري.

يُذكر أن بلاتيني الذي يُعد أحد الأساطير الكروية لفرنسا ويوفنتوس كان قد تولى رئاسة الويفا خلال الفترة من 2007 حتى 2015.