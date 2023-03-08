"اعتزل بكرامتك يا إيسكو".. رئيس ريال بيتيس يؤكد: لقد عرض نفسه علينا ورفضناه!

موعبة ضاعت وسط العديد من التفاصيل

تطرق أنخيل هارو رئيس نادي ريال بيتيس إلى العديد من الملفات على هامش لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد في ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتحدث هارو عن مواجهة مانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد مؤكدا أن "الخروج بلا هزيمة من هذه المباراة يعد انتصارًا في حد ذاته".

وقال هارو: "تنتظرنا مواجهة واحد من عمالقة أوروبا على ملعبه مسرح الأحلام ولكننا نؤمن بحظوظنا ونسعى للعودة إلى ملعب بينيتو فيامارين مع العديد من الخيارات".

وأضاف: "4000 مشجع من ريال بيتيس سوف يدعموننا في لقاء الذهاب وسوف نخوض العودة على ملعبنا في أفضل جاهزية".

وتحدث عن الملفات المتعلقة بقائمه فريقه مشددا على تأكده من الحفاظ على نجمه نبيل فقير بنسبة 99.99% خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كما أشار هارو إلى أن نجم ريال مدريد السابق إيسكو عرض نفسه على الفريق ولكنه شدد على أنه يمتلك عناصر أخرى جيدة في قائمة الفريق الأندلسي.

وقال: "لقد عٌرض علينا، كما عرض علينا العديد من اللاعبين الآخرين، نحترم الكل ونحترم إيسكو بالطبع ولكننا نمتلك قائمة جيدة".