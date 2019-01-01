الشلهوب يكشف عن غفوة القحطاني قبل عمليات الإحماء ويشبهه ببيليه

قائد الزعيم الحالي يتحدث عن زميله السابق في الملاعب

كشف محمد الشلهوب؛ قائد الهلال السعودي، عن بعض الذكريات التي كانت تجمعه بزميله السابق في الملاعب ياسر القحطاني، مشبهًا إياه بالأسطورة البرازيلية بيليه في بعض طقوسه قبل المباريات.

ومن المقرر أن يشارك عدد من نجوم العالم كروبين فان بيرسي وصامويل إيتو وغيرهم، بجانب عدد من نجوم العرب كمحمد الدعيع ويوسف الثنيان وعمر السومة وعمر عبد الرحمن "عموري" في مباراة ضد الهلال، حيث يشارك القحطاني بقميص كلا الفريقين على مدار شوطي اللقاء.

مهرجان الاعتزال يقام اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بدعم من تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية.

وقال الشلهوب، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "هذه ليلة تاريخية، هو أخ وصديقي الصدوق، وكان لي الشرف أن زاملته لسنوات طويلة، هو يستحق كل خير، وأتمنى له التوفيق في القادم".

وأضاف: "القحطاني اعتزل كلاعب، لكن أتمنى أن نلاقيه دائمًا في المجال الرياضي، كلاعب يعجز الحديث عنه، لكنني كنت دائمًا أشعر أنه بعد أن يترك الكرة، قادر على أن يطور من نفسه ويصنع شيئًا للكرة السعودية، أتمنى تواجده من بوابة الهلال".

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قائد الزعيم تابع: "هو قال أنه يفضل أن يبتعد عن مجال كرة القدم، لكن أمثال القحطاني يحتاج لمن يضغط عليه، لأنه لديه خبرة كبيرة في النادي والمنتخب، هو لاعب على مستوى عالٍ وقائد ومؤثر في الرياضة السعودية، لذلك وجوده ضروري والأهم توفيق الله".

عن ذكرياتهم سويًا: "أغلب مسيرة القحطاني مشرفة، دائمًا مؤثر ويساعد الفريق، حتى لو لم يكن جاهزًا، يضحي من أجل الفريق، يلعب ويصبر ويقدم مستوى جميل جدًا، وعلى المستوى الشخصي، كنت دائمًا مزامل له في الغرفة، قبل عمليات الإحمال كان يأخذ غفوة 15 دقيقة، كنت أقول له لماذا هذا؟ وأقول لنفسي لن يؤدي، لكنه كان يتألق بعدها ويجري كثيرًا ويسجل، وحسب معلوماتي الأسطورة البرازيلية بيليه كان يفعل ذلك، فالقحطاني مثل بيليه".

واختتم: "كنا نعتمد تسليم الكرة له في المواقف المعقدة، وبالفعل كان ينفذنا ويمنح الفريق أخطاء لصالحه في أماكن مؤثرة، هو فعلًا مبدع وذكي".

يذكر أن القحطاني كان قد كشف من قبل عن نجوم العالم المشاركين في المباراة، وأتى على رأسهم فرانشيسكو توتي وأندريه بيرلو وصامويل إيتو وروبين فان بيرسي. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ37 عامًا كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في 13 من إبريل عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري السعودي مع الزعيم بعد منافسة شرسة مع الأهلي.