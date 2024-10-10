أندريس إنييستا: شعرت بالاكتئاب في برشلونة وهذه حقيقة تشجيعي لريال مدريد

كشف عن موهبة كانت تستحق الوصول إلى القمة

بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في مؤتمر صحفي، قامت صحيفة "آس" الإسبانية، باستقبال أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق، للحديث عن بعض كواليس مسيرته.

لاعب برشلونة والإمارات وفيسيل كوبي السابق، أعلن انتهاء رحلته مع اللعبة يوم الثلاثاء الماضي، وسط حالة من التأثر لدى عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ليخرج صاحب الـ40 سنة للكشف عن أسباب هذا القرار.

وقال إنييستا خلال حديثه:"كانت هذه المرة الأولى والأخيرة التي أفكر فيها في الاعتزال، حتى الآن لم أتخيل حدوث ذلك، منذ أن ذهبت إلى اليابان كنت أعلم أنها الخطوة الأخيرة ثم نفس الشيء في الإمارات، الفكرة كانت تدور في ذهني بالفعل بالبحث عن أشياء أخرى والاتجاه إلى مجال التدريب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل حديثه:"بدأت أشعر بالكثير من الآلام عندما أنهض وأحاول اللعب مرة أخرى، أصبح من الصعب جدًا التعافي بعد خوض المباريات".

وعن اللاعب الذي زامله بمراحل الشباب وكان يستحق الوصول إلى القمة مثله:"لعبت مع صبي جيد جدًا عمره وقتها كان 12 عامًا من إكستريمادورا يُدعى خورخي ترويتيرو، لعب بخط الوسط وكان بمثابة الظاهرة من الناحية الفنية، ولكنه لم يوُفق في الوصول إلى النخبة، لأن هذه الخطوة تحتاج الكثير من الأشياء".

شعوره بالاكتئاب عند وصوله من فوينتيالبيلا إلى برشلونة:"قضيت وقتًا سيئًا وتسبب ذلك في التأثير علي بشكل كبير، في الليلة الأولى لي هناك اتصلت بالمنزل باكيًا، وذهبت بعدها والدتي إلى والدي من أجل البحث عني وطمأنتي".

حديث الصحفي الإسباني توماس رونسيرو عن تشجيعه لريال مدريد:"لا، بشكل قاطع، لقد قيلت العديد من الأشياء الصحيحة، دعهم يتحدثون ولكن هذا الأمر لا يمت للواقع بصلة".

وخلال المقابلة تطرق إنييستا إلى العديد من الذكريات الأخرى، كان أبرزها خوض نهائي دوري أبطال أوروبا في روما عام 2009 أمام مانشستر يونايتد، رغم معاناته من إصابة قوية كانت تمنعه من التسديد، حيث شدد على أنه أراد اللعب مهما كانت العواقب.