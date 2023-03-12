اعتزال إجباري؟ هانز فليك يستبعد توماس مولر من منتخب ألمانيا

المدير الفني لمنتخب ألمانيا يحدد أولوياته فيما يخص عناصر الفريق خلال الفترة القادمة..

قرر هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا استبعاد توماس مولر نجم بايرن ميونخ من خططه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا رغبته في الاعتماد على عناصر أكثر شبابًا.

فليك يعمل على إعادة هيكلة منتخب ألمانيا، خاصة بعد الأداء المخيب في كأس العالم 2022، وتوديع مونديال قطر من الدور الأول.

وقال فليك في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية عن وضعية توماس مولر: "تمت مناقشة هذا الأمر معه، أريد أن أمنح اللاعبين الأصغر سنًا فرصة مع المنتخب الوطني، لكن هذا لا يعني أنه مستبعد من بطولة أمم أوروبا".

ويرغب فليك أن يثير حماسة جماهير ألمانيا مرة أخرى، في الفترة التي تسبق استضافة يورو 2024، عبر الاعتماد على اللاعبين الشباب.

وتابع مدرب منتخب ألمانيا: "إذا كان، على سبيل المثال، جمال موسيالا أو فلوريان فريتز على الكرة، فإنك الأصوات ستعلو في الملعب".

وأكمل: "هذا يجب أن يحدث مع المنتخب، فالمستقبل ينتمي إلى موسيالا وفريتز".

فليك أوضح أن مولر لن يتواجد مع الفريق خلال المباراتين الوديتين القادمتين أمام بيرو وبلجيكا في أواخر مارس الحالي.

واختتم فليك تصريحاته قائلًا: "لماذا يجب أن أغلق الباب أمام لاعب مثل هذا إلى الأبد؟ انظر إلى أهميته الحالية مع بايرن ميونخ، إنه مهم حقًا وأنا سعيد من أجل ذلك".