"اعتزال اللعب الدولي لعيون النصر؟" .. كريستيانو رونالدو يحسم الجدل رسميًا

كريستيانو رونالدو أسدل الستار على واحدة من أهم القضايا التي حيرت الملايين حول العالم

حسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، قراره النهائي؛ بشأن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

رونالدو يلعب مع منتخب البرتغال، منذ أغسطس 2003، مسجلًا 122 هدفًا في 199 مباراة؛ حيث ارتفعت الأصوات في الفترة الأخيرة، بضرورة اعتزاله الدولي، لمنح الفرصة إلى الشباب، والتفرغ لناديه.

وفي هذا السياق.. أعلن رونالدو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البرتغال وآيسلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، عدم اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده.

وأكد الأسطورة البرتغالية، على أنه لا يزال يشعر بالحماس والتوتر، في كل مرة يرتدي فيها قميص منتخب بلاده؛ قائلًا: "لا يزال أمامي الكثير لأقدمه".

وشدد كريستيانو، على أنه يشعر بأنه بخير من الناحية الجسدية والذهنية؛ من أجل مواصلة كتابة التاريخ مع منتخب البرتغال، ومساعدة النجوم الصغار في الفريق.

وعن أرقامه الأسطورية على المستوى الشخصي مع برازيل أوروبا.. قال مازحًا: "أنا لا أطارد الاحصائيات.. أعتقد هي التي تلاحقني".