اعترف بالتعلم منه .. جوارديولا يختار خليفته المثالي في مانشستر سيتي!

مباراة تسببت في ذهول وإعجاب جوارديولا بمدرب الفريق الخصم

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بأن الإيطالي روبيرتو دي زيربي هو الأنسب لخلافته عند رحيله عن النادي الإنجليزي.

دي زيربي برز مؤخرًا كأحد أهم المدربين في البريميرليج بسبب المستويات التي يقدمها برايتون تحت قيادته خاصة أمام الكبار، حيث تمكن من إجبار سيتي على التعادل الإيجابي 1/1 في آخر مواجهة بينهما الموسم الماضي.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية أكدت أن جوارديولا كان معجبًا بالأسلوب الذي لعب به دي زيربي خلال هذه المباراة، لدرجة جعلته يعتقد أن الإيطالي هو الخيار المثالي لتدريب مانشستر سيتي من بعده.

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وأشارت إلى أن بيب معجب بأسلوب برايتون بشكل عام والطريقة التي يبنون بها الهجمات من الخلف، واستخدام دي زيربي لفكرة "الرجل الحر" في الملعب الذي يسمح للاعبيه بالحصول على المزيد من الوقت بالكرة قبل محاولة اختراق دفاع الفريق الخصم وتفكيك خطوطه.

ووصل الأمر كذلك إلى عدم شعور جوارديولا بأي خوف من الاعتراف بأنه يتعلم من الأساليب التي يستخدمها دي زيربي مع برايتون.

يذكر أن عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي ممتد حتى نهاية الموسم القادم، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، مما يفتح الإمكانية لقدوم دي زيربي الذي يستعد لمواجهة نظيره الإسباني غدًا، السبت، بالجولة التاسعة من البريميرليج.