اعتراف صادم .. رونالدو مُحبط من عودته "الكارثية" إلى مانشستر يونايتد

التكهنات تتزايد حول مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد

وصف كريستيانو رونالدو عودته إلى مانشستر يونايتد بأنها "كارثية"، وسط العديد من التكهنات حول مستقبله داخل أولد ترافورد.

عاد النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد الصيف الماضي بعد أن رحل عن مانشستر يونايتد في عام 2009 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني للانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن كتاب "ميسي ضد رونالدو" فإن قائد منتخب البرتغال كان غير راضٍ عن المدير الفني المؤقت رالف رانجنيك، معترفًا بأن هذا شيئًا "كارثيًا" لمسؤول تنفيذي في أحد أحداث التى نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي مُحبط بسبب عدم الاستثمار بمقر تدريبات النادي ومُنزعج أيضًا بسبب عدم تطور النادي منذ رحيله للمرة الأولى.

رونالدو كان قد عاد مرة أخرى إلى تدريبات مانشستر يونايتد بعد حل أزمته مع تين هاج مدرب الشياطين الحمر، بعد أن رفض تواجده على مقاعد البدلاء في مباراة توتنهام بالبريميرليج.