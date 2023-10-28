اعتراف رسمي من برشلونة بالعنصرية تجاه فينيسيوس؟ .. بيان كتالوني لتوضيح الأمور!

النادي الكتالوني يصدر بيانًا رسميًا.

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا يؤكد فيه على التزامه التام بالحفاظ على القيم الخاصة به وعلى رأسها احترام الخصوم، في ظل وجود أنباء عن إهانات عنصرية تعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وكتب برشلونة: "سيدافع نادي برشلونة دائمًا عن قيم كرة القدم والرياضة مثل احترام الخصم، وسنقوم بالتحقيق في أي إهانة عنصرية قد تكون حدثت بعد ظهر هذا اليوم خلال المباراة ضد ريال مدريد".

وفي الوقت نفسه أكدت رابطة الدوري الإسباني إنها ترحب بتلك الخطوة من برشلونة وتنسق مع النادي الكتالوني للتحقيق في الأمر.

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وكتبت في بيان نشرته هي الأخرى: "نعمل على تحديد هوية الأفراد المتورطين في توجيه الإهانات العنصرية، كما هو الحال دائمًا، نحن ننسق مع الشرطة ونادي برشلونة".

وكان فينيسيوس جونيور قد أثار غضب الجماهير نحوه أثناء خروجه من أرض الملعب حيث بدأوا في إطلاق الصافرات عليه عندما تأخر في التبديل، وبدأ في توجيه الإشارات لهم.