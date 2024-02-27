اعتراف رسمي .. تمت مجاملة النصر تحكيميًا أمام الفتح!

الفتح ثار عقب تلك المواجهة ويبدو أنه كان محقًا..

SHAHID

ربما هو اعتراف لن يغير من الوضع شيئًا، لكن خروجه بشكل رسمي يثير الجدل، خاصةً فيما يخص محاولة النصر اللحاق بالهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاعتراف يخص مواجهة العالمي أمام الفتح في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز الأول بثنائية مقابل هدف وحيد.

لكن غضب الجانب الفتحاوي من حكم اللقاء سامي الجريس، متهمًا إياه بالتغاضي عن احتساب ضربة جزاء صحيحة له، أثرت في نتيجة المباراة، مطالبين بالكشف عما دار بين حكام تقنية الفيديو، للتأكد من عدم وجود تواطؤ لمجاملة النصر.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

والليلة اعترف بالفعل مانويل نافارو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بخطأ الجريس علنًا..

نافارو قال خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "الحكم تبين له أن السقوط كان تحايلًا من المهاجم، كان حكمه خاطئًا، وحكام الفيديو لم يفحصوا الحالة بطريقة جيدة، الخطأ هنا من غرفة الفيديو، كان عليهم استدعاء الحكم لمتابعة الحالة".

يذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة متأخرًا بفارق سبع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة، فيما يحل الفتح في المركز السابع بـ30 نقطة.

SHAHID