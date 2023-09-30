اعتراف رسمي بظلم ليفربول أمام توتنهام .. التحقيقات تبدأ

لجنة الحكام الإنجليزية تصدر بيانًا!

أعلنت لجنة الحكام الإنجليزية "PGMOL" عن وجود خطأ بشري كبير في إلغاء هدف لليفربول في مباراة الريدز الأخيرة أمام توتنهام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2023-24.

جاء هذا في بيان رسمي نقلته وسائل الإعلام المختلفة، وأكدت خلاله اللجنة أن الحكام المسؤولون عن المباراة وتقنية الفيديو كان عليهم أن يتخذوا القرار بشكل أفضل من ذلك.

وكتبت اللجنة في بيانها: "نعترف بوجود خطأ بشري كبير في الشوط الأول من مباراة توتنهام وليفربول، بالتحديد في هدف لويس دياز الملغي بداعي التسلل، لقد كان ذلك خطأً واضحًا وكان يجب احتساب الهدف، سنقوم بمراجعة الواقعة بالظروف التي أدت لها".

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جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خسر المباراة في اللحظات الأخيرة من عمرها بهدف عكسي سجله جويل ماتيب بالخطأ في مرماه.