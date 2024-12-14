بعد اعتراف رئيس بيشكتاش .. تطورات جديدة بشأن موقف فنربخشه من ضم تاليسكا

سيناريو لا يتوقف في الدوري التركي حول ملف تاليسكا..

لا يزال اسم البرازيلي آندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، مرتبطًا باهتمام أندية الدوري التركي، وذلك بعد رحلته التي لا تنسى مع بيشكتاش خلال الفترة بين 2016 و2018، قبل انتقاله إلى بنفيكا البرتغالي وجوانزو الصيني، ومن ثم خوض تجربة الدوري السعودي.

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وكان كارلوس ليتي، وكيل أعمال تاليسكا، قد نفى توصل إدارة فنربخشه لاتفاق نهائي مع جناح النصر، للعب في كتيبة المدير الفني جوزيه مورينيو، خلال الميركاتو الشتوي في يناير المُقبل، رغم تأكيده بأن مسؤولي النادي التركي استفسروا بالفعل عن موقف اللاعب صاحب الـ30 عامًا، لمعرفة إمكانية التعاقد معه.

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ورغم ذلك، إلا أن الإعلامي رودي جاليتي، كشف عن تجدد التواصل بين فنربخشه والنصر، بشأن تاليسكا، مضيفًا أن المسافة لا تزال بين الناديين، ولكنهما قطعا خطوة مهمة في المفاوضات التي ستستمر قريبًا.

ومن ناحية أخرى، كان تاليسكا مادة الحديث في انتخابات نادي بيشكتاش، وذلك بعدما صرّح المرشح سيردال أدالي، خلال مؤتمره الصحفي، بأن النادي لا يملك رفاهية التعاقد مع نجم كبير مثل تاليسكا في الوقت الحالي، رغم كونه صفقة مهمة، كما تحدث عن رئيس النادي، حسين يوجيل، بقوله إنه إذا أراد أن يحسم الصفقة، فليتعاقد مع اللاعب من جيبه الخاص.

وعلّق يوجيل على هذا الأمر، خلال تصريحات لقناة TRT Spor التركية، بقوله إن النادي لن يتجه إلى تاليسكا، وسيسعى للتعاقد مع لاعبين شباب، وسيقوم النادي بتعزيز صفوفه بضم ما بين 2-3 صفقات خلال الفترة الشتوية.

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وشارك تاليسكا في 19 مباراة رسمية مع النصر، خلال الموسم الجاري، بجميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف، علمًا بأن البرازيلي يرتبط بعقد مع الأصفر حتى صيف 2026.