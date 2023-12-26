اعتراف جريء من كاسترو رغم اكتساح النصر للاتحاد .. وماني: "المركز الثاني ليس سيئًا"

تصريحات لويس كاسترو وساديو ماني بعد كلاسيكو النصر والاتحاد

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اعترف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، والسنغالي ساديو ماني، نجم الفريق الأول لكرة القدم، بـ"أخطاء" العالمي، على الرغم من الفوز الكاسح في الكلاسيكو أمام الاتحاد.

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النصر فاز (5-2) على الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نعم حققنا الفوز أمام الاتحاد؛ لكن الفريق النصراوي ارتكب العديد من الأخطاء، خاصة في الشوط الأول".

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ومن ناحيته.. أكد ماني في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، على ضرورة معالجة النصر، الأخطاء التي تم ارتكابها أمام العميد الاتحادي، إذا أراد المنافسة بقوة.

واعتبر النجم السنغالي، أن العالمي يدفع ثمن النقاط التي أهدرها في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بمسابقة دوري روشن السعودي، بتخلفه بفارق 7 نقاط عن الهلال "المتصدر".

واختتم ساديو ماني تصريحاته؛ بالقول: "على الرغم من ذلك، المركز الثاني ليس سيئًا.. وسنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم".

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