اعتراف جريء من سافيتش عن "نكسة" الهلال الآسيوية .. ويؤكد: جيسوس بـ"شخصيتين"

سافيتش يتحدث عن صدمة دوري أبطال آسيا وجيسوس..

خرج النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال السعودي، بـ"اعتراف جريء" عن نكسة الفريق الآسيوية.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ودع دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور نصف النهائي؛ بعد الخسارة أمام العين الإماراتي (4-5)، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

سافيتش اعترف في تصريحات مع الموقع الرسمي للاتحاد الصربي لكرة القدم، بأن "التراخي والراحة"؛ هما السبب في خروج الزعيم الهلالي، من دوري أبطال آسيا، أمام العين.

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وأشار النجم الصربي، إلى أن الهلال دخل مباراة الذهاب أمام العين في الإمارات، والتي خسرها (2-4)؛ براحة كبيرة بعد سلسلة تاريخية من الانتصارات في كافة المسابقات، وبدون التدرب بشكل جيد؛ خاصة عقب العاصفة الجوية.

وأضاف: "هذه الراحة.. جعلتنا نقدم مستوى غير جيد في مباراة الذهاب؛ الأمر الذي لم نستطع تعويضه إيابًا، على الرغم من الفوز (2-1)"، واصفًا الخروج الآسيوي، بالذكرى السيئة الوحيدة في موسم 2023-2024، والذي كتب فيه الفريق الأزرق التاريخ، بالتتويج بالثلاثية المحلية "دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي".

وبخصوص البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال.. وصفه ميلينكوفيتش سافيتش، بالرجل صاحب "الشخصيتين"، داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وأكد سافيتش، على أن جيسوس شخص ودود خارج المستطيل الأخضر، حيث يتحدث مع اللاعبين في كل أمور الحياة، ويفتح لهم مكتبه باستمرار؛ لكن.. عندما يتعلق الأمر بالملعب، فأنه شخص صارم، يريد تنفيذ تعليماته بكل تفاصيلها، وبدون أي أخطاء.