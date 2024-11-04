36 ألف طلب ملغي.. جماهير بايرن ميونخ تعترض على أسعار التذاكر بطريقتها!

غضب من جماهير بايرن ميونخ...

أطلقت جماهير بايرن ميونخ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة اعتراض ضد أسعار تذاكر فريقها في دوري أبطال أوروبا، خاصة التي يخوضها الفريق البافاري خارج أرضه.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، دعت الجماهير إلى مقاطعة مباراة بايرن ميونخ، امام شاختار الأوكراني، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم 10 ديسمبر، المقبل بسبب ارتفاع التذاكر.

ويصل سعر تذكرة مباراة بايرن ميونخ، وشاختار إلى 105 يورو، ومقارنة بمباريات شاختار الأخيرة امام أتالانتا كان يمكن الحصول على تذكرة مقابل 28 يورو، وأمام يونج بويز السويسري، كانت الأسعار تبدأ من 31 يورو.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن حملة جماهير بايرن ميونخ، لها تأثير واضح بعد الغاء 36 ألف طلب الحصول على تذاكر، بالرغم من سهولة وصول الجماهير إلى ملعب المباراة، بسبب أن شاختار يخوض مبارياته خارج أوكرانيا، نتيجة الحرب مع روسيا.

جدير بالذكر ان بايرن ميونخ، يستعد لاستضافة بنفيكا، على ملعب أليانز أرينا، مساء يوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.