"اعتراض الهلال وطلب النصر!" .. الكشف عن روزنامة 6 بطولات في 2024-2025

موسم ساخن جديد مرتقب في الملاعب السعودية..

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حددت لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء يوم الخميس، "روزنامة" الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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وعقدت لجنة المسابقات واتحاد الكرة، "ورشة عمل" مع جميع الأندية السعودية، يوم الأربعاء؛ لوضع خطة الموسم الرياضي القادم، خاصة في ظل عديد البطولات الرسمية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، سيشهد الموسم الرياضي القادم 2024-2025، 6 بطولات رسمية، على مدار 9 أشهر و3 أيام.

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وسينطلق الموسم الرياضي القادم يوم 14 أغسطس، ببطولة كأس السوبر السعودي، والتي تستمر حتى السابع عشر من نفس الشهر، على أن ينطلق دوري روشن، بعدها بـ5 أيام.

بداية الدوري ستكون يوم 22 أغسطس 2024، وحتى 26 مايو 2025؛ حيث يتخلله "5 توقفات" رسمية، أطولها لمدة 27 يومًا؛ بسبب مشاركة منتخب السعودية، في كأس الخليج بدولة الكويت.

أما كأس خادم الحرمين الشريفين، فسينطلق من دور الـ32، وذلك يوم 22 سبتمبر 2024، على أن تكون المباراة النهائية، أحد يومي 1 أو 2 أبريل 2025.

وكشفت الصحيفة عن أن ورشة العمل، شهدت اعتراض ممثل نادي الهلال، على تقليل القائمة إلى 25 لاعبًا فقط، في ظل الضغط الكبير في الروزنامة، بينما طلب النصر عبر ممثله، مراعاة توقيت اللعب في بعض المدن، التي تكون درجات الحرارة فيها مرتفعة للغاية، خاصة في فصل الصيف.

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