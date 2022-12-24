اعتراضاً على الخروج من كأس العالم؟ تيتي يتعرض للسرقة بالبرازيل!

فترة صعبة يعيشها المدرب البرازيلي

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تعرض مدرب منتخب راقصي السامبا السابق، تيتي، للسرقة في إحدى شوارع ريو دي جانيرو.

تيتي كان مدرب منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم الماضية، وخرج من الدور ربع النهائي أمام كرواتيا بعد الخسارة بركلات الترجيح، وغادر المونديال بعدما كان المرشح الأول للحصول على اللقب.

وتزعم التقارير الواردة من البرازيل أن تيتي كان يسير في الساعة 6 صباحًا عندما استهدفه السارق، كما أضافت أنه خرج من المأزق دون التعرض لأي إصابة.

ويبدو أن الحادثة متعلقة بخروج منتخب البرازيل من كأس العالم، إذ أكدت التقارير أن اللص قد عنف تيتي وانتقده بسبب إقصاء راقصي السامبا من المونديال.

جدير بالذكر أن رحيل تيتي عن تدريب منتخب البرازيل لم يكن له أي علاقة بخسارة كأس العالم في قطر، بل أنه قد صرح مسبقًا في أول العام الحالي عن رغبته بالرحيل بعد المونديال.