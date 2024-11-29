اعتذر لفينيسيوس جونيور بسبب العنصرية.. ريال مدريد يعلن في بيان رسمي مصير "قاصر فاييكانو!"

انتصار على الصعيد المعنوي للنجم البرازيلي

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا حول الحالة التي حدثت تجاه لاعبه فينيسيوس جونيور والمتعلقة بسلوك عنصري خلال المباراة التي جمعت الفريق الملكي بفريق رايو فاييكانو يوم 18 فبراير 2024.

وأكد بيان ريال مدريد أن "القاصر الذي وجه إهانات عنصرية تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور في ملعب فاييكاس، خلال المباراة بين رايو فايكانو وريال مدريد يوم 18 فبراير 2024، قد اعتذر وأبدى أسفه عن سلوكه في رسالة اعتذار. موجهة إلى فينيسيوس جونيور".

وأردف البيان: "تم التوصل إلى اتفاق بالتعويض خارج إطار المحكمة، التي فرضت عليه تنفيذ أنشطة اجتماعية وتربوية، فضلا عن عدم دخول الملاعب التي تقام فيها المسابقات الرسمية لمدة عام".

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وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليه دفع الغرامة المالية التي فرضتها عليه بسبب سلوكه من قبل اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة".

وختم الناي بيانه بأنه "سيواصل اتخاذ الإجراءات الجارية في الملفات الشبيهة تجاه لاعبيه، في إطار العمل على حماية قيم النادي والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة".