اعتذار من اللجنة المنظمة لكأس الأمم للمنتخب المغربي

خطأ غير مقصود وقعت فيه اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية في حق المغرب

فيسبوك تويتر بلال محمد

تقدمت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، برئاسة هاني أبو ريدة، بالاعتذار إلى المنتخب المغربي، بعد الخطأ الذي حدث في علم الفريق.

وظهر علم للمغرب غير معترف به، على موقع "تذكرتي" الخاص بحجز تذاكر المباريات في البطولة، كما ظهر في أحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة.

ونشرت اللجنة المنظمة بياناً كتبت فيه: "تتقدم اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، بخالص الاعتذار للسلطات المغربية، والاتحاد المغربي وجماهير الكرة المغربية، عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به".

وتابع البيان: "وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني، وأن اللجنة على ثقة أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية في البلدين".

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء غد الجمعة على استاد القاهرة بين مصر وزيمبابوي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية.

الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي يشارك في المجموعة الرابعة بالبطولة، برفقة كلآ من ساحل العاج وناميبيا وجنوب أفريقيا.