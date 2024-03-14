"اعتذار مفاجئ يخذلهما!" .. صدمة جديدة لكريستيانو رونالدو ولويس كاسترو بعد وداع آسيا

اعتذار يُبطل مخطط النصر!

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يبدو أن الأمور الإدارية في النصر السعودي لا تختلف كثيرًا عن نتائجه مؤخرًا، فكل شيء يسير إلى الخلف!

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العالمي ودع مؤخرًا دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام العين الإماراتي في ربع النهائي، بجانب موقفه الصعب في دوري روشن السعودي، إذ يبتعد عن الهلال "المتصدر" بـ12 نقطة.

أما على الجانب الإداري، ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن البرتغالي ميجيل روبيرو قدم اعتذارًا مفاجئًا لإدارة النادي العاصمي عن عدم العمل في منصب المدير الرياضي خلال الموسم الجاري.

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وأوضحت الصحيفة أن الاعتذار جاء على الرغم من الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية، وتوقف الأمر فقط على انتظار حضوره للرياض، لمشاهدة العمل عن قرب ومن ثم توقيع العقد بشكل رسمي.

اعتذار ميجيل من شأنه أن يصدم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، ومدربه لويس كاسترو، في ظل أن المفاوضات معه بدأت بتوصية من الثنائي!

ومن المنتظر أن يبدأ النصر خلال الفترة المقبلة رحلة بحث جديدة عن مدير رياضي.

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