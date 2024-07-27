“اعتذار شديد” من اللجنة الأولمبية الدولية بعد فضيحة كوريا الجنوبية!

كوريا الجنوبية غاضبة بسبب خطأ اللجنة الأولمبية...

تقدمت اللجنة الأولمبية الدولية، باعتذار إلى دولة كوريا الجنوبية، بعد الخطأ الكبير الذي حدث في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وأثناء دخول البعثات الدولية وتقديمها في حفل الافتتاح، تم تقديم البعثة الكورية، باسم "الجمهورية الديموقراطية لكوريا"، وهذا اسم دولة كوريا الشمالية، وليس الجنوبية.

وأبدت دولة كوريا الجنوبية، من خلال وزير الرياضة غضبها الشديد من هذا الخطأ، وأعلنت عن نية البلاد في تقديم شكوى رسمية إلى دولة فرنسا، من خلال وزارة الخارجية.

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ومن جانبها اعتذرت اللجنة الأولمبية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إلى دولة كوريا الجنوبية، عن هذا الخطأ، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأخطاء.

جدير بالذكر أن نائبة وزير الرياضة الكوري الجنوبي، هي جانج مي ران، والحاصلة على ذهبية رفع الأثقال في أولمبياد بكين 2008، قد طلبت لقاء مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للحديث حول تلك الواقعة.