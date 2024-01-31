"اعتذار جديد واعتراف جريء" .. رسائل روبرتو مانشيني للجماهير السعودية بعد الوداع الآسيوي

روبرتو مانشيني يوجه رسائل جديدة إلى الجماهير السعودية..

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أشاد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بنجوم الأخضر رغم توديع بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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الأخضر السعودي ودع كأس آسيا من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية (2-4) بضربات الجزاء، في أعقاب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

وكتب مانشيني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "أنا ممتن حقًا للاعبينا الشجعان، الذين أظهروا المرونة والشخصية، في مباراة صعبة للغاية".

وشكر المدير الفني الإيطالي، الجماهير السعودية الذين صنعوا أجواءً مذهلة، طوال المباراة أمام الكوريين، وفي البطولة الآسيوية بصفة عامة.

واعترف روبرتو مانشيني، بأن منتخب السعودية لم يصل إلى المستوى المطلوب؛ حتى يستطيع المنافسة على اللقب الآسيوي الكبير.

وأخيرًا.. اعتذر مانشيني مجددًا، على مغادرته ملعب المباراة أمام كوريا الجنوبية، قبل نهايتها بشكل رسمي، واعدًا الجماهير بمواصلة البناء؛ من أجل مستقبل كرة القدم السعودية.

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